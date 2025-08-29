Никитин рассказал об адаптации Спронга в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил процесс адаптации нападающего Даниэля Спронга в армейском клубе. Форвард пополнил состав команды в июле этого года.

– Как оцените игру Даниэля Спронга? Можно ли сказать, что он полностью влился в коллектив?

– Конечно, ещё нет. Команда должна понять, как играет Даниэль. Сам Спронг должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и России в целом. Достаточно мастеров, которые долго адаптировались или вообще не могли адаптироваться. Поэтому наша задача, чтобы ему и команде с ним было комфортно. Это ежедневная кропотливая работа. Сергей Викторович Фёдоров занимается этой проблемой, часто рассказывая нюансы. КХЛ – серьёзная лига, в которой и ему будет непросто. Однозначно то, что он мастер, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

В сезоне-2024/2025 28-летний нидерландский форвард играл в трёх различных клубах НХЛ. Он начал сезон в составе «Ванкувер Кэнакс», затем перебрался в «Сиэтл Кракен», а завершил его в «Нью-Джерси Дэвилз». В 30 играх за эти команды Спронг набрал 7 (2+5) очков.