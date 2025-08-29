Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин рассказал об адаптации Спронга в ЦСКА

Никитин рассказал об адаптации Спронга в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил процесс адаптации нападающего Даниэля Спронга в армейском клубе. Форвард пополнил состав команды в июле этого года.

– Как оцените игру Даниэля Спронга? Можно ли сказать, что он полностью влился в коллектив?
– Конечно, ещё нет. Команда должна понять, как играет Даниэль. Сам Спронг должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и России в целом. Достаточно мастеров, которые долго адаптировались или вообще не могли адаптироваться. Поэтому наша задача, чтобы ему и команде с ним было комфортно. Это ежедневная кропотливая работа. Сергей Викторович Фёдоров занимается этой проблемой, часто рассказывая нюансы. КХЛ – серьёзная лига, в которой и ему будет непросто. Однозначно то, что он мастер, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

В сезоне-2024/2025 28-летний нидерландский форвард играл в трёх различных клубах НХЛ. Он начал сезон в составе «Ванкувер Кэнакс», затем перебрался в «Сиэтл Кракен», а завершил его в «Нью-Джерси Дэвилз». В 30 играх за эти команды Спронг набрал 7 (2+5) очков.

Материалы по теме
Форвард ЦСКА Спронг подробно рассказал об отличиях в игре команд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android