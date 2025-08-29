Главный тренер «Торпедо» Исаков прокомментировал поражение от минского «Динамо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:7) на Кубке мэра Москвы.
— Нам сейчас нужно сконцентрироваться на игровой дисциплине. Очень не понравилось удаление, когда сравняли счёт и вернулись в игру. Ещё один момент — это то, что игра в открытый хоккей приносит большое количество моментов в нашу сторону. Здесь наша задача — цепляться за игру и пытаться её контролировать за счёт правильных действий.
— Когда ждать Атанасова, Гончарука и Кручинина?
— Когда закончатся их простудные заболевания.
— Не давит ли ситуация с тем, что пока отсутствуют победы?
— Нужно доводить до парней, что мы движемся в нужную сторону. Если посмотреть на игру, местами действуем очень здорово. Мне нравятся многие моменты. Но есть вопрос стабильности, игровой дисциплины и того, как нужно действовать в определённой ситуации.
— Можно ли сказать, что ребята находятся под нагрузками, и из-за этого им тяжело проводить стабильно все 60 минут?
— Я не буду этого говорить. Сегодня мы хорошо двигались, вопрос не в нагрузках, — цитирует Исакова пресс-служба «Торпедо».
- 29 августа 2025
-
20:28
-
20:12
-
19:46
-
19:29
-
19:20
-
19:02
-
18:42
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:14
-
18:02
-
17:52
-
17:46
-
17:36
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
16:58
-
16:55
-
16:44
-
16:40
-
16:40
-
16:34
-
16:30
-
16:26
-
16:22
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:46