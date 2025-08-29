Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торпедо» Исаков прокомментировал поражение от минского «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Исаков прокомментировал поражение от минского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:7) на Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2025, пятница. 15:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 7
Динамо Мн
Минск
1:0 Рожков (Чефанов) – 08:05 (5x5)     1:1 Усов (Хенкель, Лайл) – 08:26 (5x5)     1:2 Лимож (Криштофик, Пинчук) – 27:01 (5x5)     1:3 Брук – 35:14 (5x5)     2:3 Виноградов (Опалев, Шавин) – 40:37 (5x5)     3:3 Чефанов (Рожков) – 45:46 (5x5)     3:4 Энас (Лимож, Улле) – 46:47 (5x4)     3:5 Сотишвили (Стась) – 49:39 (5x5)     3:6 Мороз (Улле) – 50:32 (5x5)     3:7 Пинчук (Лимож) – 53:15 (5x5)    

— Нам сейчас нужно сконцентрироваться на игровой дисциплине. Очень не понравилось удаление, когда сравняли счёт и вернулись в игру. Ещё один момент — это то, что игра в открытый хоккей приносит большое количество моментов в нашу сторону. Здесь наша задача — цепляться за игру и пытаться её контролировать за счёт правильных действий.

— Когда ждать Атанасова, Гончарука и Кручинина?
— Когда закончатся их простудные заболевания.

— Не давит ли ситуация с тем, что пока отсутствуют победы?
— Нужно доводить до парней, что мы движемся в нужную сторону. Если посмотреть на игру, местами действуем очень здорово. Мне нравятся многие моменты. Но есть вопрос стабильности, игровой дисциплины и того, как нужно действовать в определённой ситуации.

— Можно ли сказать, что ребята находятся под нагрузками, и из-за этого им тяжело проводить стабильно все 60 минут?
— Я не буду этого говорить. Сегодня мы хорошо двигались, вопрос не в нагрузках, — цитирует Исакова пресс-служба «Торпедо».

