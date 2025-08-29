Главный тренер «Торпедо» Исаков прокомментировал поражение от минского «Динамо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:7) на Кубке мэра Москвы.

— Нам сейчас нужно сконцентрироваться на игровой дисциплине. Очень не понравилось удаление, когда сравняли счёт и вернулись в игру. Ещё один момент — это то, что игра в открытый хоккей приносит большое количество моментов в нашу сторону. Здесь наша задача — цепляться за игру и пытаться её контролировать за счёт правильных действий.

— Когда ждать Атанасова, Гончарука и Кручинина?

— Когда закончатся их простудные заболевания.

— Не давит ли ситуация с тем, что пока отсутствуют победы?

— Нужно доводить до парней, что мы движемся в нужную сторону. Если посмотреть на игру, местами действуем очень здорово. Мне нравятся многие моменты. Но есть вопрос стабильности, игровой дисциплины и того, как нужно действовать в определённой ситуации.

— Можно ли сказать, что ребята находятся под нагрузками, и из-за этого им тяжело проводить стабильно все 60 минут?

— Я не буду этого говорить. Сегодня мы хорошо двигались, вопрос не в нагрузках, — цитирует Исакова пресс-служба «Торпедо».