Форвард «Авангарда» Прохоркин: Дацюк — единственный человек, который достучался до меня

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин заявил, что двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк — единственный, кто смог до него достучаться и помочь повысить уровень профессионализма. Оба нападающих играли за СКА с 2016 по 2019 год.

«До того как я оказался рядом с Павлом Дацюком, никто толком не смог достучаться до меня, что нужно работать, быть профессионалом. Он единственный человек, который достучался до меня. Да, тренеры говорили, отец тоже говорил, что нужно трудиться, но примера у меня не было.

Отец завершал карьеру, в их хоккейное время профессионализма в подготовке ещё не было – никто не тянулся после тренировок, не занимался дополнительно. У меня складывалась совсем другая картинка: заставляют ходить в зал, заставляют разминаться, но, когда это через «заставляют» – не прививается.

В карьере ещё всё легко складывалось. В МХЛ сразу выиграли Кубок, потом в том же году я сыграл в КХЛ, тоже всё пошло. Очки набирались, казалось, что и так нормально. И вот в этот момент появился Павел Дацюк. Я недавно его видел и рассказывал, насколько сильно он на меня повлиял. Огромное спасибо ему – он не только великий хоккеист, он великий человек.

Он очень мягко, своим примером начал показывать, что нужно работать над собой. Он сам всегда ходил в зал, всегда тянулся, разминался. Если видел, что я фыркаю или не хочу, мог предложить пойти поиграть в футбол. То есть он не просто тянул меня на свою сторону, он и сам мог прийти ко мне – в лёгкость, в шутки, в игру. Но при этом я уже не мог отвертеться, и мне приходилось идти с ним и работать.

Постепенно он переломил моё отношение, и в какой-то момент у меня в голове щёлкнуло. С тех пор я начал по-другому относиться к делу. Сейчас мне уже не нужно себя заставлять», — приводит слова Прохоркина «ВсеПроСпорт».