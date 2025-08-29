Российский вратарь Медведев вошёл в топ-5 лучших проспектов «Ванкувера» по версии НХЛ

Сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Ванкувер Кэнакс» на сезон-2025/2026. В список лучших перспективных игроков из системы канадского клуба вошёл 17-летний российский голкипер Алексей Медведев, занявший четвёртое место.
Топ-5 проспектов «Ванкувера» выглядит следующим образом:
1. Том Вилландер, защитник, 20 лет (университет Бостона, NCAA);
2. Юнатан Леккеримяки, нападающий, 21 год («Ванкувер»/«Абботсфорд Кэнакс», АХЛ);
3. Брэйден Кутс, нападающий, 18 лет («Сиэтл Тандербёрдз», WHL);
4. Алексей Медведев, вратарь, 17 лет («Лондон Найтс», OHL);
5. Элиас Петтерссон, защитник, 21 год («Ванкувер»/«Абботсфорд», АХЛ).
«Кэнакс» выбрали Медведева во втором раунде драфта НХЛ — 2025 под общим 47-м номером. В регулярном чемпионате OHL — 2024/2025 на счету Медведева 34 матча: 22 победы, 91,2% сейвов и коэффициент надёжности 2,82. По итогам сезона он был включён в первую сборную новичков лиги.