Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Амуром» на домашнем турнире

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над хабаровским «Амуром» (5:2) в финальном матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области.

«Рад, что в последнем матче домашнего турнира мы сыграли лучше, чем в первом. Мы становились лучше с каждой следующей игрой. Несмотря на то что победа в Кубке не самое важное, всё равно очень здорово выигрывать на домашнем льду при наших болельщиках. Надеюсь, что Григорий Дронов сможет выйти на лёд в следующем матче. Небольшие повреждения других наших игроков сейчас кажутся несерьёзными, и они тоже смогут сыграть. Самое время начать готовиться к первому матчу регулярного чемпионата», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».