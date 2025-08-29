Главный тренер «Трактора» Гру высказался о победе над «Амуром» на домашнем турнире
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над хабаровским «Амуром» (5:2) в финальном матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области.
Кубок губернатора Челябинской области . Финал
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Гросс (Глотов, Светлаков) – 09:05 (4x4) 2:0 Никонов (Горбунов, Рыков) – 31:47 (5x5) 3:0 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 46:43 (5x4) 3:1 Ли (Коротких, Слепец) – 51:48 (5x5) 4:1 Телегин (Коршков, Ливо) – 54:05 (5x3) 5:1 Дюбе (Кадейкин, Дэй) – 54:31 (5x4) 5:2 Талалуев (Ли, Воронков) – 59:38 (5x5)
«Рад, что в последнем матче домашнего турнира мы сыграли лучше, чем в первом. Мы становились лучше с каждой следующей игрой. Несмотря на то что победа в Кубке не самое важное, всё равно очень здорово выигрывать на домашнем льду при наших болельщиках. Надеюсь, что Григорий Дронов сможет выйти на лёд в следующем матче. Небольшие повреждения других наших игроков сейчас кажутся несерьёзными, и они тоже смогут сыграть. Самое время начать готовиться к первому матчу регулярного чемпионата», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».
