Ги Буше — о логотипе «Авангарда»: один из лучших в мире, если брать все виды спорта

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил новую домашнюю форму омского клуба и назвал логотип клуба одним из лучших в мире.

— Как вам новая домашняя форма в чёрных цветах?

— Мне очень нравится чёрный цвет, но ещё я хочу отметить сам логотип. Он феноменальный, один из лучших в мире, если брать все виды спорта. Даже когда я дома хожу в чём-то брендированном, меня все спрашивают: «Что это? Где ты взял такую красоту?» Так что просто выдающийся логотип, а сейчас на новых джерси, куда добавилось тёмных цветов, он смотрится ещё круче, — сказал Ги Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.