Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше — о логотипе «Авангарда»: один из лучших в мире, если брать все виды спорта

Ги Буше — о логотипе «Авангарда»: один из лучших в мире, если брать все виды спорта
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил новую домашнюю форму омского клуба и назвал логотип клуба одним из лучших в мире.

— Как вам новая домашняя форма в чёрных цветах?
— Мне очень нравится чёрный цвет, но ещё я хочу отметить сам логотип. Он феноменальный, один из лучших в мире, если брать все виды спорта. Даже когда я дома хожу в чём-то брендированном, меня все спрашивают: «Что это? Где ты взял такую красоту?» Так что просто выдающийся логотип, а сейчас на новых джерси, куда добавилось тёмных цветов, он смотрится ещё круче, — сказал Ги Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Может, кто-то отдаёт последние деньги». Ги Буше — об ответственности хоккеистов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android