Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда» Буше оценил готовность команды к новому сезону КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Буше оценил готовность команды к новому сезону КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что лидеры «ястребов» поддерживают новичков клуба и помогают им адаптироваться в команде.

— Как оцените готовность «Авангарда» к сезону прямо сейчас?
— У нас обновилось больше половины состава, так что сейчас нам крайне важно сплотить коллектив, выстроить «химию». Мы просили от наших лидеров, чтобы они позаботились о новичках, помогли им адаптироваться, и мы видим, что это действительно происходит. Хоккеисты проводят свободное время вместе, наш капитан Дамир Шарипзянов приглашает ребят к себе домой — это то, что помогает выигрывать матчи, потому что дружба и единый коллектив выполняют свою роль, — сказал Ги Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
Эксклюзив
«Авангард» пожертвовал Ткачёвым, чтобы собрать состав. И не только им». Интервью с Ги Буше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android