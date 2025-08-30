Главный тренер «Авангарда» Буше оценил готовность команды к новому сезону КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что лидеры «ястребов» поддерживают новичков клуба и помогают им адаптироваться в команде.

— Как оцените готовность «Авангарда» к сезону прямо сейчас?

— У нас обновилось больше половины состава, так что сейчас нам крайне важно сплотить коллектив, выстроить «химию». Мы просили от наших лидеров, чтобы они позаботились о новичках, помогли им адаптироваться, и мы видим, что это действительно происходит. Хоккеисты проводят свободное время вместе, наш капитан Дамир Шарипзянов приглашает ребят к себе домой — это то, что помогает выигрывать матчи, потому что дружба и единый коллектив выполняют свою роль, — сказал Ги Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.