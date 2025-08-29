Скидки
Главная Хоккей Новости

Спартак — Шанхайские Драконы, результат матча 29 августа 2025 года, счет 2:3, Кубок мэра Москвы

«Спартак» уступил «Шанхайским Драконам» в матче Кубка мэра Москвы
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались московский «Спартак» и «Шанхайские Драконы». Победу одержали хоккеисты китайской команды со счётом 3:2.

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Куинни (Рендулич) – 12:41 (5x5)     1:1 Тодд (Кин, Порядин) – 16:15 (5x3)     1:2 Куинни (Бишофф) – 21:07 (5x5)     1:3 Бишофф – 49:56 (5x4)     2:3 Миронов (Мальцев, Пашин) – 52:58 (5x5)    

В составе красно-белых отличились Нэйтан Тодд и Андрей Миронов. За «Драконов» заброшенными шайбами отметились Гейдж Куинни (дважды) и Джейк Бишофф.

Ранее в рамках турнира «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 0:2. «Шанхайские Драконы» в следующем матче на Кубке мэра Москвы встретятся с армейцами 30 августа.

После двух встреч «Спартак» занимает последнее, третье место в группе В. На первой строчке расположился ЦСКА, у которого два очка. Столько же набрали «Шанхайские Драконы».

Календарь Кубка мэра Москвы
Турнирная таблица Кубка мэра Москвы
