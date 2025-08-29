«Спартак» уступил «Шанхайским Драконам» в матче Кубка мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались московский «Спартак» и «Шанхайские Драконы». Победу одержали хоккеисты китайской команды со счётом 3:2.

В составе красно-белых отличились Нэйтан Тодд и Андрей Миронов. За «Драконов» заброшенными шайбами отметились Гейдж Куинни (дважды) и Джейк Бишофф.

Ранее в рамках турнира «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 0:2. «Шанхайские Драконы» в следующем матче на Кубке мэра Москвы встретятся с армейцами 30 августа.

После двух встреч «Спартак» занимает последнее, третье место в группе В. На первой строчке расположился ЦСКА, у которого два очка. Столько же набрали «Шанхайские Драконы».