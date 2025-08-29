Главный тренер «Трактора» Гру: мы довольны тем, чего нам удалось достичь за предсезонку

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги предсезонки и рассказал, как позднее завершение сезона сказалось на подготовке команды.

— Чувствуете ли вы предсезонку завершённой? Всё ли успели посмотреть и проверить, учитывая, что поздно закончили прошлый сезон и появилось много новых игроков?

— Отличный вопрос. Когда мы завершили сезон позже, чем остальные команды, помню, как мы сидели и обсуждали, когда же нам начать подготовку к новому сезону. Я также общался со специалистами, чтобы понимать, как дать ребятам достаточно времени на восстановление и при этом успеть подготовиться к новому сезону. В итоге мы поставили восстановление в приоритет. Именно поэтому мы вывели команду из отпуска 8 августа и довольны тем, чего нам удалось достичь за предсезонку.

При этом видно, что мы отстаём от других команд в плане как исполнительности на льду, так и кондиций. Эти десять дней разницы в тренировках, в катании, которые были у других команд, нам, разумеется, не наверстать. При этом, повторюсь, я доволен тем, чего нам удалось достичь. Я определённо знаю команду сейчас лучше, чем 11 августа, когда мы начали тренировки. Так как я сторонник того, что нужно строить долгосрочные планы на сезон, сейчас я понимаю: первый месяц для нас будет заключаться в том, чтобы сложить пазл того, как мы должны выглядеть. Пусть мне не нравится слово «пережить», но нам нужно пройти первый месяц, пережить его — и по его итогу оказаться на достойном месте. Без сомнения, далее мы будем всё лучше и лучше, но нужно посмотреть, где мы окажемся по результатам первого месяца регулярного чемпионата, — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».