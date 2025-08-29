Скидки
Хоккей Новости

Нападающий «Металлурга» Михайлис: реализацию поправим, и всё нормально будет

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис высказался о победе своей команды над «Барысом» (2:1) в матче предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана».

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Барыс
Астана
1:0 Канцеров (Сиряцкий, Толчинский) – 26:44 (5x5)     1:1 Шайхмедденов (Савицкий, Кайыржан) – 34:15 (5x4)     2:1 Силантьев (Вовченко, Козлов) – 41:05 (5x5)    

– Последняя игра перед стартом сезона. Старались наладить все погрешности, которые были в предыдущих играх. В принципе, по содержанию хорошая игра: много моментов. Правда, не забивали. Думаю, это впереди. А так, нормально, игрой болельщиков порадовали. Осталось несколько дней до начала сезона. Поэтому проведём несколько тренировочных дней.

– Чем удивила игра «Барыса»? Ведь команда играла не в самом оптимальном составе, но дала бой.
– Сейчас у них формируется новая команда, и игроки стараются показать себя. Играют в более активный хоккей.

– Что можно сказать об игре «Металлурга» в большинстве? Хватало моментов, но не смогли реализовать.
– Действительно, много моментов было. Каждое большинство было с моментами, просто реализация чуть-чуть желала оставлять лучшего. По содержанию всё нормально было.

– Какие сложности доставлял «Металлург» обороне «Барыса»?
– Хорошо мы действовали, накладывали смены. Поэтому у них игроки уставали, у нас появлялись хорошие моменты. В принципе, хорошо ходила шайба. Реализацию поправим, и всё нормально будет, — приводит слова Михайлиса пресс-служба «Металлурга».

