Бенуа Гру ответил, как изменился «Трактор» по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру после победы в финальном матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области над «Амуром» (5:2) рассказал, как изменилась команда по сравнению с прошлым сезоном.

«Если говорить о нас как о команде, без сомнения, мы — габаритная команда. В сравнении с прошлым сезоном мы стали более мастеровитыми. Скорости плюс-минус остались такими же. Без сомнения, наша скамейка в обороне в прошлом сезоне была длиннее. Но сейчас мы выстраиваем свою силу. Она настроена на то, чтобы мы могли больше играть в атаке. Наша цель — играть с прицелом на атаку — была той же и в прошлом сезоне. Но были и другие факторы. Сегодня мне понравилось, что мы больше играли с шайбой. Наверное, мне хотелось бы видеть больше индивидуальных действий, чтобы ребята что-то создавали сами», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».