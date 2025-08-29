Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бенуа Гру ответил, как изменился «Трактор» по сравнению с прошлым сезоном

Бенуа Гру ответил, как изменился «Трактор» по сравнению с прошлым сезоном
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру после победы в финальном матче предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области над «Амуром» (5:2) рассказал, как изменилась команда по сравнению с прошлым сезоном.

Кубок губернатора Челябинской области . Финал
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Гросс (Глотов, Светлаков) – 09:05 (4x4)     2:0 Никонов (Горбунов, Рыков) – 31:47 (5x5)     3:0 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Ливо) – 46:43 (5x4)     3:1 Ли (Коротких, Слепец) – 51:48 (5x5)     4:1 Телегин (Коршков, Ливо) – 54:05 (5x3)     5:1 Дюбе (Кадейкин, Дэй) – 54:31 (5x4)     5:2 Талалуев (Ли, Воронков) – 59:38 (5x5)    

«Если говорить о нас как о команде, без сомнения, мы — габаритная команда. В сравнении с прошлым сезоном мы стали более мастеровитыми. Скорости плюс-минус остались такими же. Без сомнения, наша скамейка в обороне в прошлом сезоне была длиннее. Но сейчас мы выстраиваем свою силу. Она настроена на то, чтобы мы могли больше играть в атаке. Наша цель — играть с прицелом на атаку — была той же и в прошлом сезоне. Но были и другие факторы. Сегодня мне понравилось, что мы больше играли с шайбой. Наверное, мне хотелось бы видеть больше индивидуальных действий, чтобы ребята что-то создавали сами», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Материалы по теме
Главный тренер «Трактора» Гру: мы довольны тем, чего нам удалось достичь за предсезонку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android