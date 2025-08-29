Скидки
Форвард «Торпедо» Соколов: в КХЛ люди более профессионально играют, чем в АХЛ

Форвард «Торпедо» Соколов: в КХЛ люди более профессионально играют, чем в АХЛ
Нападающий нижегородского «Торпедо» Егор Соколов заявил, что уровень хоккея в КХЛ выше, чем в АХЛ.

«Конечно, в КХЛ хоккей гораздо лучше, чем в АХЛ. Здесь люди более профессионально играют. Нет такого, что просто забрасывают. Здесь играют люди, которые зарабатывают большие деньги. Когда приехал, было сложно перестраиваться, потому что хоккей гораздо тяжелее в плане того, что игроки лучше. Надо было самому привыкать и вливаться», – приводит слова Соколова «Советский спорт».

25-летний Соколов провёл несколько лет в североамериканских лигах. В минувшем сезоне форвард выступал в составе фарм-клуба «Юты Мамонт», набрав 44 (22+22) очка в 72 матчах чемпионата АХЛ. В это межсезонье Егор стал игроком ЦСКА, который обменял хоккеиста в «Торпедо» на права на форварда Николая Коваленко.

