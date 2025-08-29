Плющев — об оскорбительных кричалках в КХЛ: не надо поддаваться каким-то дворовым вещам

‎Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об изменениях сумм штрафов за оскорбительные кричалки в КХЛ.

‎— За порядок и дисциплину несут ответственность хозяева площадки, которые принимают соперника. Как правило, есть определенные структуры, работающие с болельщиками. Большие баннеры вывешиваются с согласием организаторов игр. Что касается кричалок, то здесь сложнее, потому что сложно выявить инициаторов. Наверное, это может возыметь действия, потому что это серьёзно. В настоящий момент у многих клубов существуют финансовые проблемы.

— Борьба с оскорблениями — это правильное движение?

‎— Наверное, борьба правильная. Иногда уже доходит дело до того, что кричат совсем нецензурные вещи с трибун, что не красит саму команду и всю КХЛ. Все эти меры своевременные и правильные. Не надо поддаваться каким-то дворовым вещам и дворовым выяснениям отношений. В интернете почитаешь, тема одна, а болельщики друг с другом начинают что-то выяснить, — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».