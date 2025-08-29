Форвард СКА Воробьёв: было бы круто, если бы Овечкин вернулся в КХЛ

Форвард СКА Михаил Воробьёв заявил о желании сыграть против нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Весь мир ждал, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Надеюсь, он будет и дальше переписывать свой рекорд, чтобы никто не смог приблизиться. Было бы круто, если бы Овечкин вернулся в КХЛ. Не против сыграть против него, так как это легенда», – приводит слова Воробьёва Metaratings.

Напомним, 6 апреля во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 39-летний Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Следующий сезон станет для форварда последним по действующему контракту с «Вашингтоном».