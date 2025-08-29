Скидки
«Это бизнес — никаких обид». Веккионе — об обмене из «Трактора» в «Барыс»

Нападающий Майк Веккионе прокомментировал свой обмен из «Трактора» в «Барыс». Напомним, челябинский клуб отдал нападающего в клуб из Астаны, чтобы подписать контракт с Джошем Ливо. Веккионе стал игроком «Трактора» 30 июля, а 12 августа его обменяли.

– Возвращаясь к «Трактору», не считаете такой обмен неуважением к себе? Сначала в вас были заинтересованы, а когда появился на рынке Ливо, планы поменялись.
– Нет, не считаю это неуважением. Это бизнес. Я даже не успел присоединиться к команде, они уже тренировались вместе пару недель. И тут становится доступным один из самых мастеровитых игроков лиги. У меня ещё много вопросов – потяну ли я этот уровень? Они выбрали проверенного игрока. Для меня это дополнительная мотивация. Я понимаю, что это бизнес, и рад быть там, где я сейчас, — приводит слова Веккионе «Спорт-экспресс».

«Увы, хоккей — циничный бизнес». Генменеджер «Трактора» — о решении обменять Веккионе
