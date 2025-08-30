Фукале освоился среди «зубров», Галлан дебютировал с «драконами». Фото Кубка мэра Москвы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

29 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялись два матча традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы». В первом из них встретились нижегородское «Торпедо» и минское «Динамо». Победу одержали хоккеисты белорусской команды со счётом 7:3. Во втором матче московский «Спартак» уступил «Шанхайским Драконам» — 2:3.

Лучшие кадры с матчей «Торпедо» — «Динамо» Минск и «Спартак» — «Шанхайские Драконы» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе нижегородцев отличились Никита Рожков, Егор Виноградов и Илья Чефанов. За минчан заброшенными шайбами отметились Илья Усов, Алекс Лимож, Джош Брук, Сэм Энас, Даниил Сотишвили, Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

У красно-белых отличились Нэйтан Тодд и Андрей Миронов. За «Драконов» заброшенными шайбами отметились Гейдж Куинни (дважды) и Джейк Бишофф.