Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фукале освоился среди «зубров», Галлан дебютировал с «драконами». Фото Кубка мэра Москвы

Фукале освоился среди «зубров», Галлан дебютировал с «драконами». Фото Кубка мэра Москвы
Аудио-версия:
Комментарии

29 августа в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялись два матча традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы». В первом из них встретились нижегородское «Торпедо» и минское «Динамо». Победу одержали хоккеисты белорусской команды со счётом 7:3. Во втором матче московский «Спартак» уступил «Шанхайским Драконам» — 2:3.

Лучшие кадры с матчей «Торпедо» — «Динамо» Минск и «Спартак» — «Шанхайские Драконы» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе нижегородцев отличились Никита Рожков, Егор Виноградов и Илья Чефанов. За минчан заброшенными шайбами отметились Илья Усов, Алекс Лимож, Джош Брук, Сэм Энас, Даниил Сотишвили, Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

У красно-белых отличились Нэйтан Тодд и Андрей Миронов. За «Драконов» заброшенными шайбами отметились Гейдж Куинни (дважды) и Джейк Бишофф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android