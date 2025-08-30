«Беседа шла долго, игрок не захотел продлиться со «Спартаком». Жамнов — об уходе Голдобина

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о причинах ухода из московского клуба нападающего Николая Голдобина. Отметим, форварда отправили в список отказов, откуда его забрал СКА.

«Я эту ситуацию воспринял нормально. Игрок не захотел с нами продлиться. Беседа с хоккеистом шла долго, но стороны не сошлись на продлении. Это решение мы принимали совместно. Решающим стал ещё тот фактор, что у нас имеются бюджет, игроки, которых мы подписали. Мы исходили из того, что у нас может не хватить денег», — приводит слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за красно-белых 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи.