Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Шанхайские Драконы: трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 14:30 мск

ЦСКА — «Шанхайские Драконы»: трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 30 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт матч предсезонного турнира Кубка мэра Москвы между ЦСКА и «Шанхайскими Драконами». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что оба клуба свой первый матч на турнире в Москве сыграли со «Спартаком». ЦСКА одержал сухую победу со счётом 2:0 28 августа. «Шанхайские Драконы» накануне, 29 августа, победили красно-белых со счётом 3:2.

Напомним, Кубок мэра Москвы проходит с 28 по 31 августа. В прошлом году победителем турнира стал ЦСКА.

Календарь Кубка мэра Москвы
Таблица Кубка мэра Москвы

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке армейского клуба к новому сезону.

Материалы по теме
«Не сработались ещё». Игорь Никитин — о подготовке ЦСКА к новому сезону
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android