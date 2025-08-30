ЦСКА — «Шанхайские Драконы»: трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 30 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт матч предсезонного турнира Кубка мэра Москвы между ЦСКА и «Шанхайскими Драконами». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что оба клуба свой первый матч на турнире в Москве сыграли со «Спартаком». ЦСКА одержал сухую победу со счётом 2:0 28 августа. «Шанхайские Драконы» накануне, 29 августа, победили красно-белых со счётом 3:2.

Напомним, Кубок мэра Москвы проходит с 28 по 31 августа. В прошлом году победителем турнира стал ЦСКА.

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке армейского клуба к новому сезону.