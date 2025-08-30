«Динамо» М — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 30 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт матч предсезонного турнира Кубка мэра Москвы между московским и минским «Динамо». Встреча начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее обе команды свой первый матч на турнире в Москве сыграли с нижегородским «Торпедо». Московские хоккеисты одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу Максима Мамина. Минчане же разгромили «Торпедо» со счётом 7:3.
Напомним, Кубок мэра Москвы проходит с 28 по 31 августа. В прошлом году победителем турнира стал ЦСКА.
Ранее московское «Динамо» объявило о переходе двух нападающих.