«На них держался командный результат». Артюхин — об уходе Буше и Ткачёва из «Авангарда»

Экс-нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал уход форвардов Рида Буше и Владимира Ткачёва из «Авангарда». Хоккеисты перешли в «Автомобилист» и «Металлург» соответственно.

«Я считаю, что уход Ткачёва и Буше сильно скажется на клубе. Большие потери для «Авангарда». Это самое главное большинство было, где была всегда реализация. За счёт двух этих людей строилось и держалось всё большинство. Командный результат держался на них, помимо большинства.

Они созидали и забивали при игре в равных составах. Да, пришли новые игроки на их место, но они не смогут повторить те достижения в плане очков. Да, возможно, они не подходят под концепцию главного тренера, но что касается набранных очков — никто близко не подойдёт к Ткачёву с Буше», — заявил Артюхин.