Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На них держался командный результат». Артюхин — об уходе Буше и Ткачёва из «Авангарда»

«На них держался командный результат». Артюхин — об уходе Буше и Ткачёва из «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал уход форвардов Рида Буше и Владимира Ткачёва из «Авангарда». Хоккеисты перешли в «Автомобилист» и «Металлург» соответственно.

«Я считаю, что уход Ткачёва и Буше сильно скажется на клубе. Большие потери для «Авангарда». Это самое главное большинство было, где была всегда реализация. За счёт двух этих людей строилось и держалось всё большинство. Командный результат держался на них, помимо большинства.

Они созидали и забивали при игре в равных составах. Да, пришли новые игроки на их место, но они не смогут повторить те достижения в плане очков. Да, возможно, они не подходят под концепцию главного тренера, но что касается набранных очков — никто близко не подойдёт к Ткачёву с Буше», — заявил Артюхин.

Материалы по теме
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
Эксклюзив
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android