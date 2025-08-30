Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхая» Галлан: в КХЛ несколько правил, с которыми я не был знаком

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в рамках Кубка мэра Москвы и заявил, что не знал несколько правил КХЛ.

«Очень хорошая игра для первого матча, быстрая игра. Я полностью доволен тем, как команда себя показала. Не думаю, что у нас займёт много времени то, чтобы команда набрала ход и форму, которую я хочу от неё видеть. Думаю, нам потребуется пара недель. Я уже сейчас доволен тем, как выглядит команда, как она себя проявляет. Мне нравятся многие компоненты нашей игры.

Было несколько правил, с которыми я не был знаком. Например, сегодня у меня возникли вопросы к судьям по поводу вбрасываний. То, что я какие-то моменты не знаю, — это моё дело. Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией к правилам игры в России и с общением с арбитрами. У нас в штабе есть тренеры, которые смогут общаться с ними на русском, поэтому мне помогут с языковым барьером, который может возникнуть между нами», — цитирует Галлана «РИА Новости Спорт».

«Спартак» уступил «Шанхайским Драконам» в матче Кубка мэра Москвы
