Губернатор Челябинской области — о «Тракторе»: мы начнём писать новую историю клуба

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с напутственной речью во время встречи с командой.

«Хочу всех поздравить с началом сезона. Буквально через несколько дней, 5 сентября, начнётся регулярный чемпионат. Мы начнём писать новую историю нашего клуба. И я очень хотел бы, чтобы каждый из вас попал в эту историю и не только в статистику, но, в первую очередь, в сердца болельщиков. У нас есть новички, так и должно быть перед началом сезона.

Я хотел бы пожелать всем ребятам, которые присоединились к команде, успехов, проявить себя, заслужить любовь наших болельщиков. Они у нас замечательные. Я думаю, что даже по предсезонному турниру вы могли это заметить. Что я хотел бы пожелать прямо сейчас — это стать одним коллективом. одним целым. Действовать по принципу «Один за всех и все за одного». Причём не только на площадке, но и вне площадки. Дружный коллектив — это сильная команда, значит, будут победы. Я от души этого желаю. Ну и, конечно, я хотел бы, чтобы мы поддержали Бена. Не будем больше говорить слова. Давайте докажем делом нашу любовь к хоккею и к «Трактору». Вперёд, «Трактор»!» — приводит слова Текслера пресс-служба челябинской команды.