Хоккей Новости

Президент ЦСКА Есмантович рассказал о доверии к тренерскому штабу Игоря Никитина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о доверии к тренерскому штабу армейского клуба, который возглавляет Игорь Никитин.

«Во-первых, доверие полное. Во-вторых, риски есть всегда в спорте, а как без риска? Третье — есть определённого уровня контракты, которые имеют под своей почвой определённые статусные решения. Здесь бы не хотел их обсуждать, но честно скажу — неважно, какой контракт и на сколько он. Важен результат. А во всём остальном будут принимать решения Игорь Иванович [Сечин] и наблюдательный совет», — приводит слова Есмантовича «РИА Новости Спорт».

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке армейского клуба к новому сезону.

