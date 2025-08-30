Президент ЦСКА Есмантович рассказал о доверии к тренерскому штабу Игоря Никитина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о доверии к тренерскому штабу армейского клуба, который возглавляет Игорь Никитин.

«Во-первых, доверие полное. Во-вторых, риски есть всегда в спорте, а как без риска? Третье — есть определённого уровня контракты, которые имеют под своей почвой определённые статусные решения. Здесь бы не хотел их обсуждать, но честно скажу — неважно, какой контракт и на сколько он. Важен результат. А во всём остальном будут принимать решения Игорь Иванович [Сечин] и наблюдательный совет», — приводит слова Есмантовича «РИА Новости Спорт».

