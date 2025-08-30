Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Издание The Score поделилось ожиданиями от игры «Вашингтона» в новом сезоне

Издание The Score поделилось ожиданиями от игры «Вашингтона» в новом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Джон Матис в статье на сайте The Score поделился ожиданиями от игры «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ.

«Регулярный сезон-2024/2025 стал для «Кэпиталз» волшебным. Алекс Овечкин побил рекорд по количеству голов в истории, несколько игроков провели лучшие сезоны в карьере, а команда набрала 111 очков. Это будет трудно, если вообще возможно, повторить.

Руководство «Вашингтона» обновило состав на треть в межсезонье 2024 года, но в это межсезонье было довольно тихо. Это не обязательно плохо. Прошлогодние результаты были достаточно убедительными, чтобы оправдать практически полное отсутствие изменений. К тому же перед плей-офф есть огромный потенциал для усиления состава. «Кэпс» — хорошо управляемая организация с восходящей звездой в лице Спенсера Карбери, и они готовы снова пошуметь», — написал Матис.

Материалы по теме
Алексей Морозов ответил на вопрос о возможной игре Овечкина и Малкина в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android