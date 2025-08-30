Издание The Score поделилось ожиданиями от игры «Вашингтона» в новом сезоне

Журналист Джон Матис в статье на сайте The Score поделился ожиданиями от игры «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне НХЛ.

«Регулярный сезон-2024/2025 стал для «Кэпиталз» волшебным. Алекс Овечкин побил рекорд по количеству голов в истории, несколько игроков провели лучшие сезоны в карьере, а команда набрала 111 очков. Это будет трудно, если вообще возможно, повторить.

Руководство «Вашингтона» обновило состав на треть в межсезонье 2024 года, но в это межсезонье было довольно тихо. Это не обязательно плохо. Прошлогодние результаты были достаточно убедительными, чтобы оправдать практически полное отсутствие изменений. К тому же перед плей-офф есть огромный потенциал для усиления состава. «Кэпс» — хорошо управляемая организация с восходящей звездой в лице Спенсера Карбери, и они готовы снова пошуметь», — написал Матис.