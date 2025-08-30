Скидки
Сергей Фёдоров: помогаю команде ЦСКА стать чемпионами

Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров рассказал о своей роли в нынешней команде ЦСКА.

— Вас Игорь Никитин упомянул на пресс-конференции в контексте помощи Спронгу в адаптации к КХЛ. Вы будете консультировать команду по ходу сезона?
— В принципе, это секрет (улыбается). Так и есть, да. С Даниэлем я работаю, с центральными работаю и с ребятами, которые только к нам присоединились. Есть официальные тренеры, игроки, я просто помогаю команде. Так будет правильнее.

Я ездил в Минск, провёл определённое время с командой, выполнял определённые поручения от главного тренера. Не знаю, как вы хотели бы меня назвать. Ни эксперт, ни консультант мне не нравится.

— А как вам нравится?
— Помощник по хоккейным делам команде ЦСКА. Я помогаю команде ЦСКА стать чемпионами, — цитирует Фёдорова Sport24.

