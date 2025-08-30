Скидки
Давыдов: почему с Ги Буше и Галлана сдуваем пылинки, а Исакова уже готовы «расстрелять»?

Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о давлении на главного тренер «Торпедо» Алексея Исакова перед стартом сезона КХЛ.

— Нового тренера «Торпедо» Алексея Исакова в прессе уже прессингуют. По делу?
— Мне наша пресса не всегда понятна. Почему мы с североамериканских тренеров-новичков Буше и Галлана сдуваем пылинки? Они не вылезают с экранов ТВ и со страниц газет, там на них чуть ли не молятся. Зато нашего тренера-новичка Исакова мы уже готовы чуть ли не «расстрелять»! Где логика?

Я не читал ещё ни одного интервью этого специалиста — все страницы отданы канадцам. Между тем Исаков — действующий чемпион, пусть и в ВХЛ, в отличие от тех же Гру и Буше, которые, по-моему, ничего не выигрывали. Так дайте ему нормальный кредит доверия — и не шпуняйте уже в первые месяцы! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

