Спронг: хотел играть в ЦСКА, за пределами НХЛ это самый известный клуб

Нидерландский нападающий ЦСКА Даниэль Спронг рассказал о причинах перехода в армейский клуб.

— У вас было несколько предложений в КХЛ в это межсезонье. Что стало ключевым фактором при выборе команды?
— Большим фактором для меня было желание жить в Москве, в месте, где мне будет комфортнее всего. Говорил с русскими ребятами, с которыми мы играли вместе раньше, они сказали мне, что в Москве мне будет лучше всего. Здесь есть несколько команд, я знаю об этом, но мой выбор пал на самую легендарную из них. Честь для меня — выступать за этот клуб. За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым. Много других хороших команд на меня выходило, но выбор пал на ЦСКА, я хотел играть здесь, — приводит слова Спронга Sport24.

