Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это другой уровень, здесь нет Панариных и Крайдеров». Галлан — о работе в КХЛ

«Это другой уровень, здесь нет Панариных и Крайдеров». Галлан — о работе в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал об уровне КХЛ и о том, как принял решение возобновить тренерскую работу.

«Это другой уровень, ведь здесь нет Панариных и Крисов Крайдеров. Но это неважно. КХЛ — это хороший уровень хоккея, очень высокий. У нас в команде много мастеровитых и талантливых игроков. Задача тренера — стараться сделать свою команду лучше. Именно это мы, тренеры, и постараемся сделать.

Мы обсудили это предложение с моей семьёй, и все говорили: «Тебе 61 год, и ты хочешь снова стать тренером?» Это была прекрасная возможность, и я сказал: «Я попробую». Мне хотелось попробовать, это было что-то новое, и это обещало быть непростым. Но я сказал: «Я хочу попробовать, я хочу продолжать тренировать». Я всё ещё не чувствую, что готов уйти на пенсию», — цитирует Галлана RG.

Материалы по теме
Главный тренер «Шанхая» Галлан: в КХЛ несколько правил, с которыми я не был знаком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android