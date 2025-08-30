«Это другой уровень, здесь нет Панариных и Крайдеров». Галлан — о работе в КХЛ

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал об уровне КХЛ и о том, как принял решение возобновить тренерскую работу.

«Это другой уровень, ведь здесь нет Панариных и Крисов Крайдеров. Но это неважно. КХЛ — это хороший уровень хоккея, очень высокий. У нас в команде много мастеровитых и талантливых игроков. Задача тренера — стараться сделать свою команду лучше. Именно это мы, тренеры, и постараемся сделать.

Мы обсудили это предложение с моей семьёй, и все говорили: «Тебе 61 год, и ты хочешь снова стать тренером?» Это была прекрасная возможность, и я сказал: «Я попробую». Мне хотелось попробовать, это было что-то новое, и это обещало быть непростым. Но я сказал: «Я хочу попробовать, я хочу продолжать тренировать». Я всё ещё не чувствую, что готов уйти на пенсию», — цитирует Галлана RG.