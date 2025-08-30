Форвард Александр Кисаков подписал контракт с московским «Динамо»

Александр Кисаков подписал полноценное соглашение с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Двусторонний контракт нападающего с командой действителен до 31 мая 2026 года. Ранее хоккеист находился на просмотровом контракте.

Кисаков в 2021 году был выбран «Баффало Сэйбрз» во втором раунде драфта под общим 53-м номером. В прошедшем сезоне 22-летний форвард провёл 13 матчей за «Рочестер» (фарм-клуб «Баффало»), в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Новый сезон «Динамо» начнёт гостевой встречей с ЦСКА. Игра состоится 6 сентября и начнётся в 16:00 мск.