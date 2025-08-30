Скидки
Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» ведут переговоры о возможном переименовании «СКА Арены»

«Шанхайские Драконы» ведут переговоры о возможном новом названии «СКА Арены», которая будет домашней для клуба в новом сезоне.

«Сейчас активно работает коммерческая служба клуба, ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Нейминг арены интересен некоторым компаниям. Как только достигнем договорённости, обязательно объявим об этом», — сообщили ТАСС в пресс-службе команды.

Новый сезон «Шанхайские Драконы» начнут домашней игрой со СКА. Встреча состоится 6 сентября.

Ранее главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал об уровне КХЛ и о том, как принял решение возобновить тренерскую работу.

