«Мы поднимаем руки и ждём решения РУСАДА». Президент ЦСКА — о допинге в клубе

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался об отстранении хоккеиста армейского клуба Владислава Каменева и бывшего игрока москвичей Никиты Седова, проваливших допинг-тест.

«Клуб пошёл навстречу всем действиям и для лиги, и для антидопингового агентства, и для игроков. С точки зрения раскрытия информации, препаратов, которые есть в клубе, которые сертифицированы как БАДы, которые принимают не только они, но и остальные хоккеисты, были проведены определённого рода юридические моменты, и мы сами для себя тоже пытались разобраться.

К сожалению, к окончательному решению, как это произошло, у нас [прийти] не вышло. Знаю от адвокатов ребят, что они подали юридические документы по каждому случаю. Сегодня мы поднимаем руки и ждём решения РУСАДА», — цитирует Есмантовича «РИА Новости Спорт».