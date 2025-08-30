Жерар Галлан рассказал о работе с Панариным и Шестёркиным в «Рейнджерс»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал о работе с российскими хоккеистами Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным в «Нью-Йорк Рейнджерс», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

«Панарин был на вершине. И, конечно же, Игорь Шестёркин — элитный вратарь. Они были звёздами «Рейнджерс», когда я ими руководил. Каждый день они приходили на лёд, и с ними было весело. Я каждый день наблюдал за Панариным на тренировках. Он улыбался, веселился, смеялся. Шестёркин был немного серьёзнее. Они великолепные спортсмены, отличные игроки. У них обоих теперь семьи, и мне нравилось тренировать их», — цитирует Галлана RG.