«Выбирать права не было, но я не жалуюсь». Соколов — об обмене из ЦСКА в «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Егор Соколов высказался о переходе в нижегородский клуб и рассказал о своей адаптации.

«Очень классно, что я вернулся в Россию. Со многими ребятами пересекался, играл по детству, за сборную выступали. Это классные моменты. Хорошие ощущения от возвращения. Домой приехал, дома всегда хорошо. Конечно, важна команда, в которой играть. В «Торпедо» плюсом стало, что у меня брат в организации, мы живём вместе сейчас. Здесь ещё команда помоложе, думаю, она больше подойдёт к моему стилю хоккея. А выбирать у меня прав не было. Права были у ЦСКА, они меня обменяли. Я ни на что не жалуюсь, мне всё нравится», — приводит слова Соколова «Советский спорт».