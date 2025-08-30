Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Выбирать права не было, но я не жалуюсь». Соколов — об обмене из ЦСКА в «Торпедо»

«Выбирать права не было, но я не жалуюсь». Соколов — об обмене из ЦСКА в «Торпедо»
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Егор Соколов высказался о переходе в нижегородский клуб и рассказал о своей адаптации.

«Очень классно, что я вернулся в Россию. Со многими ребятами пересекался, играл по детству, за сборную выступали. Это классные моменты. Хорошие ощущения от возвращения. Домой приехал, дома всегда хорошо. Конечно, важна команда, в которой играть. В «Торпедо» плюсом стало, что у меня брат в организации, мы живём вместе сейчас. Здесь ещё команда помоложе, думаю, она больше подойдёт к моему стилю хоккея. А выбирать у меня прав не было. Права были у ЦСКА, они меня обменяли. Я ни на что не жалуюсь, мне всё нравится», — приводит слова Соколова «Советский спорт».

Материалы по теме
Форвард «Торпедо» Соколов: в КХЛ люди более профессионально играют, чем в АХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android