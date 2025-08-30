ЦСКА представил команду на предстоящий сезон КХЛ

29 августа в Москве прошла презентация команды ЦСКА, которая выступит в чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. В представлении приняли участие игроки, тренерский штаб и руководство клуба.

«Вы должны понимать, что цвета родного для вас и нас клуба — красный, белый и синий, — это цвета российского флага», — обратился президент ЦСКА Игорь Есмантович к команде и особенно её новичкам.

«Вообще, собирать команду тяжело, а собирать команду с ребятами и тренерами — вдвойне сложно и почётно. Мы вас давно не видели, добро пожаловать», — обратился он к тренерскому штабу во главе с Игорем Никитиным. Специалист выиграл с армейцами Кубок Гагарина в 2019 году.

Представители фанатского движения армейского клуба подарили Никитину специальную футболку. Также было показано видеообращение с напутствием к команде представителей добровольческой бригады «Эспаньола», участвующей в специальной военной операции, в том числе и командира бригады, бывшего футболиста ЦСКА и «Локомотива» Андрея Соломатина.

С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время ЦСКА пять раз становился чемпионом России (2015, 2020, 2019, 2022, 2023) и дважды — обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), главного трофея КХЛ.