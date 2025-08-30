Скидки
«Неудивительно, что эти два «карлика» прокричали». Плющев — о позиции Швеции и Финляндии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на заявление инсайдера НХЛ Фрэнк Серавалли, который сообщил, что национальные команды Швеции и Финляндии выступили против участия россиян в Турнире четырёх наций.

«Нет ничего удивительного в том, что эти два «карлика» прокричали. Участвовали бы в этом прибалты, то же самое было бы. Стоит сказать, что пока ещё ничего не решено, нет никакой конкретики относительно нашего участия в Кубке мира. Поэтому посыпать голову пеплом не надо. Люди работают, изменение внешнеполитической ситуации приведёт в том числе и к переменам в спорте», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

