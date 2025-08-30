Тренер по фигурному катанию Москвина пожелала удачи СКА во главе с Ларионовым

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина пожелала удачи СКА с новым тренерским штабом Игоря Ларионова.

«Руководство клуба СКА и та организация, которая следит, чтобы этот клуб продолжал радовать петербуржцев и других жителей нашей страны, делает всё, чтобы результаты команды были на высшем уровне.

Я желаю им успеха не только в пересмотре их тренерского состава, но и в выборе правильной тактики и в обретении боевого духа. Будет здорово, если у них получится предоставлять зрителю возможность наслаждаться их игрой, выступать достойно на высшем уровне.

Мы, фигуристы, даём им пример хорошего выступления и доставления удовольствия зрителям и, судя по тому, что журналистов всё больше на наших мероприятиях, думаю, вы проявите такой же интерес и к успехам СКА», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.