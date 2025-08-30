Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Авангарда» Пономарёв оценил вклад Шарипзянова в сплочение команды

Нападающий «Авангарда» Пономарёв оценил вклад Шарипзянова в сплочение команды
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высоко оценил вклад капитана омичей Дамира Шарипзянова в сплочение команды.

— Сплочение коллектива — важный процесс для серьёзно обновившейся команды. Как тут обстоят дела?
— Очень дружный коллектив у нас, хоть и новый. Думаю, стоит отметить огромный вклад нашего капитана Дамира Шарипзянова, он очень много работает над сплочением коллектива. За счёт этого нет каких-то недомолвок между новичками и старичками, все ощущают себя максимально комфортно. Лично я вообще ни на кого косо не смотрю, со всеми открыто общаюсь, все в «Авангарде» сейчас — моя вторая семья. Могу с любым поделиться какой-то проблемой, с кем угодно, и я знаю, что ребята меня поймут, — цитирует Пономарёва сайт КХЛ.

Материалы по теме
Эксклюзив
Главный тренер «Авангарда» Буше оценил готовность команды к новому сезону КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android