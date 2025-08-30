Нападающий «Авангарда» Пономарёв оценил вклад Шарипзянова в сплочение команды

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высоко оценил вклад капитана омичей Дамира Шарипзянова в сплочение команды.

— Сплочение коллектива — важный процесс для серьёзно обновившейся команды. Как тут обстоят дела?

— Очень дружный коллектив у нас, хоть и новый. Думаю, стоит отметить огромный вклад нашего капитана Дамира Шарипзянова, он очень много работает над сплочением коллектива. За счёт этого нет каких-то недомолвок между новичками и старичками, все ощущают себя максимально комфортно. Лично я вообще ни на кого косо не смотрю, со всеми открыто общаюсь, все в «Авангарде» сейчас — моя вторая семья. Могу с любым поделиться какой-то проблемой, с кем угодно, и я знаю, что ребята меня поймут, — цитирует Пономарёва сайт КХЛ.