Алексей Миллер напутствовал СКА перед сезоном

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер напутствовал СКА перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги.

«СКА входит в новой сезон с новым советом директоров, новым руководством, новым тренером, обновлённым составом и новой эмблемой. Одна из главных интриг нового сезона — какими себя проявят армейцы с Невы.

Сейчас на команду оказывается большое давление. Это большие надежды и ожидания болельщиков. Это пристальное внимание журналистов, экспертов и команд соперника.

Газпром работает с природным газом, а значит, мы как Газпром всегда работаем под высоким давлением. Под давлением мы газ добываем, транспортируем, а в конечном итоге даём тепло и уют в дома россиян. Создаём новое качество жизни, новые возможности для развития. Я хочу пожелать СКА, чтобы то давление, которое вы сейчас испытываете, перешло в тепло сердец болельщиков. Желаю вам успехов и удачи, она вам пригодится. Верьте в победу, а мы всегда рядом! Армейцы с Невы, только вперёд, только к победе!» — передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.