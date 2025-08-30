«Адмирал» обыграл «Динамо-Молодечно» в товарищеском матче с 10 шайбами
Поделиться
Сегодня, 30 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором встречались дальневосточный «Адмирал» и «Динамо-Молодечно» из Беларуси. Победу со счётом 6:4 одержали хоккеисты российской команды.
Товарищеские матчи (клубы)
30 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 4
Динамо-Молодечно
Молодечно
0:1 Ольшанский – 2' (5x5) 1:1 Петухов – 4' (5x5) 1:2 Черемета – 11' (5x3) 2:2 Старков – 13' (5x5) 3:2 Солянников – 21' (5x5) 3:3 Ольшанский – 25' (5x5) 4:3 Олсон – 27' (5x5) 5:3 Кошелев – 31' (5x4) 5:4 Черемета – 58' (5x5) 6:4 Петухов – 59' (en)
В составе победителей шайбы на свой счёт записали: Егор Петухов (дважды), Степан Старков, Георгий Солянников, Кайл Олсон и Семён Кошелев. У белорусского клуба шайбы забросили: Савелий Ольшанский (дважды) и Марк Черемета (дважды).
У «Адмирала» на предсезонке остался один матч. 2 сентября подопечные Леонида Тамбиева встретятся с белорусским клубом «Неман». Новый сезон дальневосточный клуб начнёт гостевой игрой с «Шанхайскими Драконами» 8 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2025
-
16:38
-
16:14
-
15:50
-
15:30
-
15:25
-
15:13
-
15:10
-
15:10
-
15:07
-
15:02
-
14:53
-
14:35
-
14:30
-
14:08
-
13:50
-
13:32
-
13:10
-
12:46
-
12:23
-
12:05
-
11:48
-
11:30
-
11:12
-
10:50
-
10:34
-
10:17
-
10:00
-
09:42
-
09:19
-
09:00
-
09:00
-
08:46
-
08:27
-
08:05
- 29 августа 2025
-
23:54