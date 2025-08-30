Скидки
Адмирал — Динамо-Молодечно, результат матча 30 августа 2025, счёт 6:4, товарищеский матч

«Адмирал» обыграл «Динамо-Молодечно» в товарищеском матче с 10 шайбами
Комментарии

Сегодня, 30 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором встречались дальневосточный «Адмирал» и «Динамо-Молодечно» из Беларуси. Победу со счётом 6:4 одержали хоккеисты российской команды.

Товарищеские матчи (клубы)
30 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 4
Динамо-Молодечно
Молодечно
0:1 Ольшанский – 2' (5x5)     1:1 Петухов – 4' (5x5)     1:2 Черемета – 11' (5x3)     2:2 Старков – 13' (5x5)     3:2 Солянников – 21' (5x5)     3:3 Ольшанский – 25' (5x5)     4:3 Олсон – 27' (5x5)     5:3 Кошелев – 31' (5x4)     5:4 Черемета – 58' (5x5)     6:4 Петухов – 59' (en)    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали: Егор Петухов (дважды), Степан Старков, Георгий Солянников, Кайл Олсон и Семён Кошелев. У белорусского клуба шайбы забросили: Савелий Ольшанский (дважды) и Марк Черемета (дважды).

У «Адмирала» на предсезонке остался один матч. 2 сентября подопечные Леонида Тамбиева встретятся с белорусским клубом «Неман». Новый сезон дальневосточный клуб начнёт гостевой игрой с «Шанхайскими Драконами» 8 сентября.

