«Адмирал» обыграл «Динамо-Молодечно» в товарищеском матче с 10 шайбами

Сегодня, 30 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором встречались дальневосточный «Адмирал» и «Динамо-Молодечно» из Беларуси. Победу со счётом 6:4 одержали хоккеисты российской команды.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали: Егор Петухов (дважды), Степан Старков, Георгий Солянников, Кайл Олсон и Семён Кошелев. У белорусского клуба шайбы забросили: Савелий Ольшанский (дважды) и Марк Черемета (дважды).

У «Адмирала» на предсезонке остался один матч. 2 сентября подопечные Леонида Тамбиева встретятся с белорусским клубом «Неман». Новый сезон дальневосточный клуб начнёт гостевой игрой с «Шанхайскими Драконами» 8 сентября.