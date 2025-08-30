Капитан СКА Плотников: предсезонка была нелёгкая, но качественная и продуманная

Капитан СКА Сергей Плотников рассказал о своих впечатлениях от презентации команды и высказался о предсезонке армейского клуба.

— Всё потрясающе сделано, приятно сидеть в этом месте. Для СКА всегда делают качественные презентации. Благодарим всех своих спонсоров, «Газпром».

— Вы впервые на презентации команды в качестве капитана СКА. Насколько волнующе было выходить на сцену?

— Думаю, это самый неволнующий момент из всех, что я выходил на сцену.

— Было ли сегодня предвкушение нового сезона?

— Маленькая частица ещё, мы ведь ещё готовимся, ещё предстоит сыграть товарищеский матч. Будем дальше готовиться, ещё достаточно времени, чтобы осознать, что входим в новый сезон.

— Насколько такие мероприятия помогают перезагрузиться после предсезонки?

— Больше пообщаться друг с другом, всей большой семьёй, просто посидеть в хорошей обстановке, насладиться временем.

— Насколько тяжёлая была предсезонка?

— Скажу, что она была нелёгкая, но качественная и продуманная. В те моменты, когда надо было сбавить, тренеры сбавляли. Только положительные эмоции от предсезонки, — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.