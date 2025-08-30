Скидки
«Я такого не встречал за всю карьеру». Игорь Ларионов — о презентации СКА

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о презентации армейского клуба и ответил на вопрос о готовности команды к новому сезону.

— Насколько такая презентация похожа на то, как презентуют команды в НХЛ?
— Я такого не встречал за всю карьеру. Так делают, только когда подписывают нового игрока, он получает джерси клуба. Но командного мероприятия такого не припомню. Здесь всё было круто, красиво. В команду верят, поддерживают, мы готовы ответить тем же — хорошей, красивой, умной игрой и результатом.

— Есть ли уже предвкушение нового сезона?
— Конечно, есть. Ты строишь пазл, который должен сложиться правильно. На это уходит время. У нас уже ушло более трёх недель, видно, что команда растёт, сплачивается, уже играет в правильный хоккей. Вижу ростки той игры и удовольствия от процесса, это самое главное. Радует, что я вижу, и отношение игроков каждый день быть лучше. И радует, что идёт хорошая подпитка молодёжью, которая поднимает энергетику, уровень игры. А всё остальное — в наших руках, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

