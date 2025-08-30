Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет». Голдобин — об игре за СКА

«Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет». Голдобин — об игре за СКА
Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о своих эмоциях от игры за армейский клуб.

— Какого чувствовать себя новичком СКА?
— Прошёл тренировки, сделал все тесты на отлично. Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет. Ждём хорошей игры, — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» красно-белых 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.

Материалы по теме
«Я такого не встречал за всю карьеру». Игорь Ларионов — о презентации СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android