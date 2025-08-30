«Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет». Голдобин — об игре за СКА

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о своих эмоциях от игры за армейский клуб.

— Какого чувствовать себя новичком СКА?

— Прошёл тренировки, сделал все тесты на отлично. Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет. Ждём хорошей игры, — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» красно-белых 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.