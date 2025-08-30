Скидки
Нападающий СКА Хайруллин ответил на вопрос, что изменилось в атмосфере команды

Нападающий СКА Хайруллин ответил на вопрос, что изменилось в атмосфере команды
Комментарии

Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал о предсезонке армейцев и ответил на вопрос, что изменилось в команде по атмосфере по сравнению с прошлым сезоном.

— Насколько эти сборы отличаются от предыдущих в СКА? Они были несложными?
— Всегда есть нагрузка — зал, лёд. Тренировки стали разнообразными, интересными, на коротком участке поля делаем много упражнений и, самое главное, получаем удовольствие от этого. Надеюсь, сезон будет интересным и мы добьёмся своей цели.

— Физически попроще?
— Сезон покажет, но так состояние очень хорошее. Дай бог, будет только лучше.

— Что изменилось в команде эмоционально или по атмосфере?
— Атмосфера очень хорошая, пришли новенькие, хорошо влились, молодёжь пришла. Будет только ещё лучше.

— Что можете сказать про молодых?
— Все стараются, работают. Приятно, что у них такой хороший уровень. Надеюсь, они будут расти как личности и как игроки, — передаёт слова Хайруллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

