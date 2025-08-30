Скидки
«Всегда хочется, чтобы они приходили на арену с улыбкой». Ларионов — о молодёжи СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал развитие молодых хоккеистов армейского клуба.

— Вчера вы обыграли «Автомобилист» молодёжным составом. Может, вам не нужно столько именитых игроков?
— Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Для молодёжи это был хороший опыт и урок. Они усваивают наш план, стиль игры. Сезон длинный, будут травмы, потери. Ребята, которые прошли с нами подготовку, будут готовы всегда подключиться. В долгом сезоне надо иметь и улучшенный план А. Мы рады были, что они сыграли удачно. Но опыт высококвалифицированных игроков неоценим, не сомневаюсь, что сплав молодости и опыта сделает команду сильнее и интереснее и успешнее.

— Какое ощущение от молодёжи?
— Всегда хочется, чтобы они приходили на арену с улыбкой. Такой подход нужен к молодёжи, они должны видеть, что их ценят, любят, дают им шанс. Мы видим, как они начинают оттаивать и расти. Это только начало. Думаю, и опытные ребята будут улыбаться чаще, чем раньше, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

