Морозов: Овечкин — посол мира в спорте, желаем ему здоровья, чтобы он приехал играть в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов высоко оценил влияние российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на мировой спорт.

— Овечкин летом принял участие в нескольких шоу‑матчах. Как это поднимает российский хоккей?

— Вы сами понимаете, что Овечкин — большая легенда хоккея. Он великий игрок и рекордсмен. Но при этом он — большой человек. Никогда никому не отказывает в автографах и фото, все к нему тянутся. Саша — позитивный человек в жизни, он несёт добро. Поэтому вокруг него такой ажиотаж в хоккейном мире.

Можно даже не говорить о его невероятных спортивных заслугах — все знают, чем славен Овечкин. Он покорил грандиозный рекорд Уэйна Гретцки. Но при этом Саша остаётся замечательным человеком. Я не раз был с ним в разных компаниях, мы даже вместе играли в волейбол. И я видел, как он себя ведёт по отношению к окружающим людям. Это вызывает большое чувство гордости, что у нас есть такие звёзды вселенского масштаба. При этом Овечкин так по‑доброму относится к людям, к болельщикам и поклонникам. Респект ему за то, что он делает. Считаю, что Овечкин — посол мира в спорте.

— Через год он может стать игроком КХЛ. В таком случае лига получит невероятный приток интереса.

— Могу только пожелать Саше здоровья, чтобы у него остались силы приехать и участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги, — цитирует Морозова «Матч ТВ».