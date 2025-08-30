Скидки
Каменев — об отстранении за допинг: жду результата и никуда не собираюсь уезжать из России

Каменев — об отстранении за допинг: жду результата и никуда не собираюсь уезжать из России
Нападающий ЦСКА Владислав Каменев заявил, что не собирается уезжать из России на фоне отстранения за допинг. Напомним, в марте КХЛ отстранила форварда за нарушение антидопинговых правил. Ранее армейцы расторгли контракт с защитником Никитой Седовым, у которого также был обнаружен допинг. В ЦСКА сообщили, что игрок «устраивает карьеру в другой стране».

«В отличие от ситуации с Седовым, у меня другое дело. Я жду результата и никуда не собираюсь уезжать из России. Да, это было для меня шоком, неожиданно. Думал, со мной это точно никогда не произойдёт. Раз, и всё оборвалось. Что я начал делать потом и что узнавать, говорить пока не могу.

Надеюсь, потом как всё разрешится, всех поблагодарю за помощь. Что касается развития ситуации, то я знаю столько же, сколько и все. С клубом я на связи, от них тоже идёт поддержка, все вместе ждём решения», – приводит слова Каменева ТАСС.

