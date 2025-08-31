Врач «Сибири» рассказал, в чём заключается сложность взаимодействия с тренерами

Врач «Сибири» Сергей Шигаев объяснил, как строится взаимодействие с тренерами, и отметил, что сейчас специалисты стали разумнее и не давят на хоккеистов, не способных продолжить игру по состоянию здоровья.

– В каком формате вы взаимодействуете с тренерами? Со строгой субординацией?

– Я бы не сказал, что со строгой субординацией. Во-первых, я всех тренеров КХЛ уже знаю, меня многие знают. Некоторые из них у меня ещё игроками были. С тем же Козыревым я хорошо и близко общаюсь всегда. Епанчинцева я тоже знал ещё хоккеистом.

– В чём сложность взаимодействия с тренерами? Например, ему надо, чтобы хоккеист вышел на лёд, а вы говорите, что он ещё не готов?

– Да, именно в этом. Бывают такие моменты, когда тренеру надо, чтобы определённый игрок вышел на лёд, а у него какая-то травма или заболевание. Некоторые это понимают: что человек не отдастся до конца, пользы не будет. Были тренеры в моей карьере, которые говорили: «Он выйдет и всё. Мне плевать, коли́ ему что хочешь». Сейчас таких уже нет. Сегодня специалисты стали разумнее, понимают, что нельзя заставить играть, это неправильно. Хоккеист должен быть готов выйти и показать максимум, — сказал Шигаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

