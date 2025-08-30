Митчелл Марнер заявил, что отказался от обмена в «Каролину» из-за жены

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер, ранее выступавший за «Торонто Мэйпл Лифс», объяснил своё решение отказаться от обмена в «Каролину Харрикейнз» минувшей весной.

«Последние два года ходило много слухов, циркулировало много разной информации. Мы никогда не знали, что произойдёт. Потом посреди сезона всплывает эта история с «Каролиной». Моя жена была на шестом или седьмом месяце беременности, и мы очень не хотели менять клуб на дедлайне.

Мне пришлось бы уехать, а потом вернуться в Торонто – жена не могла поехать со мной, так что мне пришлось бы переезжать одному. Всё это просто не имело смысла. После этого момента я сказал «Торонто», что собираюсь играть за них до конца», – приводит слова Марнера сайт НХЛ.