ЦСКА вышел в финал Кубка мэра Москвы, обыграв «Шанхайских Драконов»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и «Шанхайские Драконы». Хоккеисты армейской команды одержали победу со счётом 4:2 и вышли в финал турнира.

На третьей минуте нападающий Ярослав Яппаров забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 10-й минуте форвард Иван Янченко удвоил преимущество армейцев. На 23-й минуте нападающий Виталий Абрамов забросил третью шайбу московской команды. На 28-й минуте форвард Денис Гурьянов поразил ворота «Драконов» в четвёртый раз.

На 46-й минуте нападающий Гейдж Куинни сократил отставание китайской команды. На 49-й минуте форвард Иван Чехович забил второй гол «Драконов» и установил окончательный счёт — 4:2 в пользу ЦСКА.