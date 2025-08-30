ЦСКА вышел в финал Кубка мэра Москвы, обыграв «Шанхайских Драконов»
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и «Шанхайские Драконы». Хоккеисты армейской команды одержали победу со счётом 4:2 и вышли в финал турнира.
Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Яппаров (Янченко, Долженков) – 02:06 (5x5) 2:0 Янченко (Спронг, Бучельников) – 09:28 (5x4) 3:0 Абрамов (Гарднер, Бучельников) – 22:57 (5x4) 4:0 Гурьянов (Нестеров, Дроздов) – 27:30 (5x5) 4:1 Куинни (Сюсиз) – 45:47 (5x4) 4:2 Чехович (Брынцев, Куинни) – 48:44 (5x5)
На третьей минуте нападающий Ярослав Яппаров забил первый гол и вывел ЦСКА вперёд. На 10-й минуте форвард Иван Янченко удвоил преимущество армейцев. На 23-й минуте нападающий Виталий Абрамов забросил третью шайбу московской команды. На 28-й минуте форвард Денис Гурьянов поразил ворота «Драконов» в четвёртый раз.
На 46-й минуте нападающий Гейдж Куинни сократил отставание китайской команды. На 49-й минуте форвард Иван Чехович забил второй гол «Драконов» и установил окончательный счёт — 4:2 в пользу ЦСКА.
