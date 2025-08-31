Скидки
Врач «Сибири» рассказал случай самой нелепой травмы, которую он видел в карьере

Комментарии

Врач «Сибири» Сергей Шигаев вспомнил историю про самую нелепую травму хоккеиста за всю свою карьеру.

– Можете вспомнить пример самой нелепой травмы хоккеиста за всю вашу карьеру?
– Есть такая травма. Не буду говорить фамилию, потому что там до такой степени нелепо… Человек утром проснулся, упал в туалете, унитаз разбился, и он порезал себе ягодичную мышцу. Ну, вот так случилось. Выбыл он ненадолго, я заштопал его, и играл потом человек.

Часто такое происходит. Тренерам тем же во время игры в лицо попадает шайба, тоже бывает, — сказал Шигаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полное интервью с Сергеем Шигаевым можно прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.

